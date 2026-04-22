A cura della Redazione

È un documento che accende i riflettori sulle criticità dell’amministrazione comunale di Torre Annunziata quello diffuso dal Partito Democratico cittadino all’indomani dell’invio delle valutazioni della Prefettura al ministro dell’Interno, a seguito della relazione redatta dalla Commissione di accesso.

Nel comunicato, il Pd sottolinea come la nomina della Commissione rappresenti già di per sé un segnale rilevante: diversi organi dello Stato hanno ritenuto necessario approfondire il contesto amministrativo per verificare eventuali infiltrazioni o collusioni. Un passaggio delicato, che impone – secondo i dem – riflessioni approfondite e un approccio improntato alla massima responsabilità istituzionale.

Particolare attenzione viene posta anche sulla rapidità con cui si sono conclusi i lavori della Commissione, senza ulteriori approfondimenti. Un elemento che, pur senza entrare nel merito delle valutazioni, viene considerato significativo e tale da richiedere ulteriori analisi nel prossimo futuro.

Il Partito Democratico invita tutte le forze politiche e le istituzioni locali a esaminare con attenzione gli atti, sottolineando la necessità di rispetto per il lavoro svolto dai diversi poteri dello Stato. Allo stesso tempo, viene lanciato un monito chiaro: Torre Annunziata rischia di rivivere alcune delle fasi più difficili della sua storia amministrativa, richiamando le date simbolo del 4 giugno 1993 e del 23 febbraio 2022.

Da qui la richiesta di fare piena luce, in tempi rapidi e con la massima trasparenza. Se non dovessero emergere irregolarità – come si augurano gli stessi vertici del Pd - saranno gli accertamenti a certificarlo; in caso contrario, il Pd chiede che vengano adottate decisioni rigorose nei confronti di eventuali responsabilità, con l’allontanamento di chi abbia contribuito a determinare situazioni opache o dannose per la comunità.

Nel documento emerge anche una critica più ampia all’azione amministrativa, ritenuta “evidentemente inadeguata” su più fronti, segnata – secondo il partito – da criticità, superficialità e approssimazione. Da tempo, evidenziano i dem, sarebbe stato necessario un cambio radicale, fondato su competenza e autorevolezza morale.

Infine, il Partito Democratico esprime un ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura per l’impegno nel contrasto alla criminalità organizzata, invitando le forze sane della città a sostenere questo lavoro e a contribuire con proposte concrete, credibili e lontane da logiche propagandistiche, nell’interesse esclusivo di Torre Annunziata.

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