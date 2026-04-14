A cura della Redazione

Nuovo duro attacco politico a Torre Annunziata. Il gruppo consiliare di Oplonti Futura (Lucio D'Avino e Marco Russo) accusa l’amministrazione comunale di una gestione della comunicazione definita “opaca e fuorviante”, parlando apertamente di un metodo ormai consolidato fatto di comunicati “autocelebrativi e privi di chiarezza sostanziale”.

Nel mirino finiscono due vicende ritenute emblematiche: il caso del Lido Azzurro e la questione della cosiddetta “rottamazione quinquies”.

Questione Lido Azzurro

Per quanto riguarda lo stabilimento balneare, Oplonti Futura richiama la recente sentenza del Tar che ha respinto il ricorso della società Villa Savoia, confermando la decadenza della concessione. Un passaggio delicato, sottolinea il gruppo, che avrebbe richiesto maggiore trasparenza. Secondo l’opposizione, invece, l’amministrazione si sarebbe limitata a rivendicare la legittimità del proprio operato, senza fornire indicazioni concrete sul futuro della struttura né chiarire gli eventuali scenari legati a un possibile ricorso al Consiglio di Stato.

Questione "rottamazione quinquies"

Critiche anche sulla gestione della “rottamazione quinquies”. Il Comune ha annunciato di non poter aderire alla misura, rinunciando – secondo Oplonti Futura – a un’opportunità utile sia per l’ente che per i cittadini. Anche in questo caso, viene contestata l’assenza di spiegazioni tecniche chiare: in commissione consiliare, l’assessore competente avrebbe fornito risposte giudicate vaghe e poco comprensibili.

Da qui l’accusa più ampia: una città “tenuta all’oscuro” su decisioni importanti, con un’opposizione che lamenta scarso coinvolgimento e mancanza di informazioni sui processi amministrativi.

La denuncia di Oplonti Futura

“Oplonti Futura denuncia con forza questo modo di amministrare – si legge nella nota – e chiede maggiore trasparenza, soprattutto su temi che incidono direttamente sulla vita della comunità”. Il gruppo sollecita inoltre un maggiore coinvolgimento nei tavoli decisionali, rivendicando il ruolo di rappresentanza dei cittadini.

Una presa di posizione netta che riaccende il confronto politico in città, in una fase già delicata per il futuro amministrativo di Torre Annunziata.