Il Comune di Torre Annunziata ha aderito alla rottamazione Quinquies. Il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 5 febbraio, ha approvato all’unanimità l’adesione dell’Ente alla misura prevista dalla Legge di Bilancio, consentendo ai contribuenti di definire i debiti fiscali versando esclusivamente la quota capitale, con l’eliminazione di sanzioni e interessi.

L’iniziativa, proposta dalla II Commissione consiliare, presieduta dalla consigliera Emanuela Cirillo, introduce uno strumento che permette a famiglie e imprese di regolarizzare la propria posizione con il pagamento agevolato delle somme dovute. La misura riguarda i debiti affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e consente l’accesso anche ai contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché le posizioni rientrino nei requisiti previsti dalla nuova normativa. Restano invece esclusi i debiti già integralmente saldati nell’ambito della precedente rottamazione-quater.

L’adesione alla definizione agevolata consentirà inoltre all’amministrazione comunale di incidere sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, migliorando la capacità di riscossione e rendendo disponibili maggiori risorse da destinare ai servizi per la collettività senza incrementare la pressione fiscale.