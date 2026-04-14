Torre Annunziata vive un momento sospeso tra entusiasmo e preoccupazione, tra risultati che portano in alto il nome della città e scenari politici che rischiano di riportarla indietro.

I successi sportivi

Da un lato, lo sport racconta una storia di orgoglio e rinascita. Manila Esposito, originaria della città, conquista l’oro in Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Il Savoia guida la classifica del girone I di Serie D, mentre la Juniores Under 19 ha già festeggiato la vittoria del campionato. A questi successi si aggiunge la promozione matematica del Vesuvio Oplonti Volley, che vola in Serie A3, completando un quadro straordinario per lo sport oplontino.

Il rischio di scioglimento del Consiglio comunale

Dall’altro lato, però, resta aperta una fase delicata sul piano istituzionale. Dopo la conclusione dei lavori della Commissione di accesso, con la consegna della relazione in Prefettura e il passaggio al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il dossier su Torre Annunziata è ora atteso a Roma, dove sarà esaminato dal Consiglio dei Ministri sulla base delle valutazioni del Prefetto.

Al momento, qualsiasi previsione sull’esito è difficile. Le ipotesi sul tavolo restano tre: archiviazione, prescrizioni o scioglimento del Consiglio comunale. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, l’ipotesi dello scioglimento viene indicata tra quelle più accreditate, pur senza alcuna certezza.

Un’eventualità, questa, che rappresenterebbe un duro colpo per la città, già uscita meno di due anni fa da un precedente commissariamento. La politica locale attende con apprensione: c’è chi spera in una chiusura senza conseguenze rilevanti e chi, al contrario, vede nello scioglimento una possibile svolta rispetto ai risultati finora ritenuti insufficienti.

In questo contesto, il contrasto tra i successi sportivi e le difficoltà istituzionali appare evidente. Da una parte, giovani atleti che vincono e danno lustro alla città; dall’altra, un sistema politico che rischia di comprometterne l’immagine e il futuro.

La sensazione è che Torre Annunziata si trovi davanti a un bivio. Lo sport indica una strada fatta di impegno, sacrificio e risultati concreti. La politica è chiamata a fare altrettanto, per non disperdere questo patrimonio di entusiasmo e per trasformare i successi di oggi in un vero percorso di riscatto duraturo