Il Consiglio comunale di Torre Annunziata ha approvato il nuovo regolamento generale delle entrate comunali e la presa d’atto della conclusione della conferenza dei servizi relativa alla demolizione di Palazzo Fienga, compiendo due passaggi rilevanti sia sul piano economico-finanziario sia su quello urbanistico.

Nella seduta svolta a Palazzo Criscuolo, l’assise ha dato il via libera al testo che introduce importanti novità per i contribuenti: sarà possibile richiedere la rateizzazione dei debiti fino a un massimo di 84 rate, in linea con gli strumenti già previsti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Inoltre, per importi fino a 30mila euro, la rateizzazione potrà essere concessa senza la necessità di presentare una fideiussione.

«Queste misure hanno una finalità chiara – spiega la presidente della Commissione Bilancio Emanuela Cirillo – rendere più agevole la riscossione dei crediti tributari e, al tempo stesso, consentire a cittadini e imprese di rientrare dai debiti in modo sostenibile».

Sulla stessa linea il sindaco Corrado Cuccurullo, che ha sottolineato come l’obiettivo sia offrire strumenti concreti a chi intende regolarizzare la propria posizione: «Si tratta di crediti che l’Ente vanta e che nel tempo si sono accumulati anche per le difficoltà socio-economiche che hanno inciso sulla capacità contributiva dei cittadini. Vogliamo garantire un percorso serio a chi desidera mettersi in regola, con regole praticabili che consentano di pagare in serenità».

Il Consiglio ha inoltre approvato la presa d’atto della conclusione della conferenza dei servizi sulla demolizione di Palazzo Fienga, atto che vale come variante urbanistica e consente di proseguire l’iter per la realizzazione del parco urbano e della nuova piazza nell’area interessata.

L’intervento prevede anche l’abbattimento della palazzina abbandonata situata tra la Basilica e Palazzo Fienga, nota come “palazzo dei contrabbandieri”, oltre al recupero complessivo dell’area nata dallo scoppio dei carri del 1946, dove da decenni insiste una baraccopoli. Un passaggio che l’amministrazione considera decisivo per il processo di riqualificazione urbana dell’intera zona.