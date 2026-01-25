A cura della Redazione

L’Amministrazione comunale di Torre Annunziata ha sanzionato dieci ditte responsabili di interventi ritenuti sommari sul manto stradale, eseguiti a seguito di lavori sui sottoservizi. Un’azione che Palazzo Criscuolo rivendica come segnale di attenzione verso il decoro urbano, ma che non convince l’opposizione.

A criticare duramente il provvedimento è il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia. Secondo il segretario locale Raffaele La Rocca (nella foto), il comunicato dell’Ente non rappresenta un vanto, bensì “certifica l’assenza di una reale attività di controllo da parte dell’Amministrazione e degli uffici tecnici comunali”. Controlli che, sottolinea FdI, avrebbero dovuto essere effettuati sia in fase preventiva sia durante l’esecuzione dei lavori, per garantire la qualità degli interventi affidati alle ditte.

Il partito collega inoltre la vicenda alla recente revoca dell’incarico all’ex responsabile dell’UTC, legata a dichiarazioni ritenute non veritiere, e alla nomina della Commissione di Accesso. Elementi che, secondo Fratelli d’Italia, evidenziano una crescente preoccupazione dell’Amministrazione sul controllo degli atti e un tentativo tardivo di rimediare a mesi di omissioni e mancati controlli.

“La città merita di più”, conclude La Rocca, chiedendo maggiore programmazione, trasparenza e vigilanza costante sulle opere pubbliche.