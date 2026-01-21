A cura della Redazione

I consiglieri comunali del gruppo Oplonti Futura, Lucio D'Avino e Marco Russo, hanno presentato un’interpellanza consiliare sui fitti passivi sostenuti dal Comune di Torre Annunziata per immobili situati nel Comune di Pompei, sollevando dubbi sulla legittimità delle spese, sulla compatibilità con la normativa sulla spending review e sulla mancata valorizzazione di immobili comunali.

Nel documento si evidenzia che, dal 2018 ad oggi, il Comune avrebbe sostenuto canoni di locazione per un importo complessivo pari a 194.854,08 euro per l’allocazione di uffici comunali fuori dal territorio cittadino, con ricadute negative sia in termini economici sia organizzativi, oltre ai disagi per cittadini e dipendenti.

I consiglieri richiamano inoltre una procedura regionale del 2022 finalizzata a individuare spazi pubblici da destinare ai Centri per l’Impiego, che avrebbe potuto consentire una riduzione dei costi di locazione e una razionalizzazione della spesa, chiedendo chiarimenti sull’eventuale mancata o inefficace partecipazione del Comune.

L’interpellanza chiede al sindaco e agli organi competenti di riferire in modo dettagliato su annualità, capitoli di bilancio e presupposti giuridici dei contratti di affitto, sulle verifiche effettuate circa la disponibilità di immobili comunali utilizzabili e sulle valutazioni di convenienza economica adottate. Viene inoltre sollecitata la trasmissione di una risposta scritta e orale, corredata dalla documentazione amministrativa, per consentire al Consiglio comunale un pieno esercizio delle funzioni di controllo.

