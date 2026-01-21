A cura della Redazione

I consiglieri comunali Lucio D’Avino e Marco Russo di Oplonti Futura hanno presentato un’interpellanza rivolta al sindaco Corrado Cuccurullo e alla giunta comunale per fare chiarezza sulla mancata partecipazione del Comune di Torre Annunziata ai bandi per il potenziamento della Protezione Civile.

Nel documento, i due esponenti di opposizione ricordano come Torre Annunziata sia collocata in un’area ad elevato rischio, sia per la vicinanza al Vesuvio sia per le criticità ambientali, sottolineando inoltre gli incendi che durante l’ultima stagione estiva hanno interessato territori limitrofi, arrivando in più occasioni a ridosso del centro abitato. Elementi che, secondo i firmatari, rendono centrale il tema della prevenzione e della pianificazione di Protezione Civile.

L’interpellanza fa riferimento in particolare all’Avviso pubblico regionale approvato nell’ambito del PR Campania FESR 2021–2027, destinato a finanziare la predisposizione e l’aggiornamento dei Piani comunali di Protezione Civile. Nonostante la pubblicazione della graduatoria definitiva, il Comune di Torre Annunziata non risulta tra gli enti partecipanti.

Da qui le domande rivolte all’amministrazione: i consiglieri chiedono di sapere chi abbia assunto la decisione di non partecipare al bando, se tale scelta sia stata supportata da analisi tecniche o valutazioni documentate, e su quali basi si sia ritenuto adeguato l’attuale livello di mezzi e risorse della Protezione Civile comunale. Viene inoltre sollevata la questione della responsabilità politica e amministrativa di una decisione ritenuta particolarmente rilevante in un territorio esposto a rischio vulcanico e incendi.

Infine, D’Avino e Russo chiedono che l’interpellanza venga discussa nel primo Consiglio comunale utile, con risposta orale in aula e successiva trasmissione di una risposta scritta completa degli atti richiamati.

