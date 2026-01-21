A cura della Redazione

È firmato dal consigliere comunale Salvatore Monaco il documento con cui il Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata interviene dopo il post pubblicato su Facebook dal senatore Orfeo Mazzella.

“Nessuno ha il diritto di stabilire in maniera personale, e senza una democratica e approfondita discussione interna, quale debba essere la collocazione politica del Movimento Cinque Stelle a Torre Annunziata”, scrive Monaco, rivendicando l’autonomia del gruppo locale. “Il senatore Mazzella fa parte del gruppo parlamentare del M5S ma, a livello cittadino, da solo non può decidere nulla”.

Il consigliere comunale richiama anche il suo consenso elettorale ottenuto di recente: “Chi ha avuto un vasto consenso popolare alle elezioni comunali del 2024 e alle regionali del 2025 non può essere ‘scaricato’ da nessuno. In Italia, per l’articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo”.

Monaco rivendica quindi la linea seguita in Consiglio comunale: “Abbiamo sempre tenuto una opposizione responsabile e costruttiva, nell’interesse esclusivo di Torre Annunziata”, ricordando come questa impostazione sia stata condivisa in più assemblee, “anche alla presenza dello stesso senatore Mazzella e di esponenti storici del gruppo territoriale”.

Netta anche la presa di distanza da ruoli considerati improduttivi: “La logica della stampella non ci appartiene, né ci apparterrà mai”, così come quella del “cane da guardia” o dell’“urlatore solitario”. L’obiettivo dichiarato resta quello di “controllare con serietà e intelligenza l’azione amministrativa del sindaco Corrado Cuccurullo, tutelando legalità ed efficienza, ma senza prese di posizione sterili o strumentali”.

Il documento si chiude con un richiamo politico e valoriale: “In politica occorre servire il popolo e non urlare alla luna per difendere rendite di posizione personali”, conclude Monaco, rilanciando l’impegno del Movimento: “Avanti Movimento 5 Stelle”.

A chiusura, una riflessione sul metodo scelto per questo confronto: non sarebbe stato preferibile un chiarimento diretto tra Mazzella e Monaco lontano dai social e dai comunicati, per evitare che un tema interno al Movimento diventasse oggetto di dibattito pubblico?

