A cura della Redazione

La storia di Alice è una come tante...

Adottata da piccola a Reggio Emilia da una famiglia che aveva già un cane, i due animali vivevano in simbiosi, giocavano e si tenevano compagnia.

Un brutto giorno Alice viene mandata via con la scusa che i padroncini non riuscivano a seguire due cani per problemi familiari.

Due animaliste si sono attivate per evitare di farla tornare a Napoli e hanno portato Alice in un rifugio a Mantova, dove la piccola inizialmente ha sofferto per la mancanza di chi l'aveva tradita, ma adesso è pronta per continuare ad amare.

Alice ha 2 anni e mezzo, é di taglia media, ha un carattere docile e va d'accordo con i suoi simili e umani. Si conta sul vostro aiuto e sulle vostre condivisioni.

Per info Carmen 3384887931

Visibile su Mantova.