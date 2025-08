A cura della Redazione

Storie di cani abbandonati. In estate se ne potrebbero raccontare a decine. Noi vi proponiamo quella raccontataci da Carmen sulla sua pagina di Facebook, una donna infaticabile che, insieme ad altre donne instancabili, dedica la sua vita al recupero di cani abbandonati. Diamole il nostro sostegno affinché possa continuare in questa sua grande opera meritoria.

“Sabato mattina una ragazza ha salvato questa cucciola all’ultimo istante, in grave pericolo su una strada a scorrimento veloce (S.S. 268 del Vesuvio).

L’ha portata dal veterinario per controllare il chip e ovviamente non lo aveva. Ha provato ad attivare l’accalappiamento e non ci è riuscita; allora, visto che di sabato pomeriggio e domenica la casa di cura è chiusa, l’ha lasciata lì in gabbia degenza.

Un po’ tutti ci siamo attivati per cercare stallo o adozione a questa creatura meravigliosa, ma i miracoli non li facciamo. Si è resa disponibile ad ospitarla una signora non affidabile di Foggia, ma sapete come stanno le cose. Se vuoi sopravvivere non puoi fare una cosa del genere.

Per la piccola si apriranno le porte del canile, ma non uno normale, uno che da lì purtroppo non ne uscirà più!

Ci dispiace piccola, io personalmente ci ho provato e ci sto provando ancora”.

Carmen 3384887931 - Terzigno (Napoli)