A cura della Redazione

Charlie, piccolo cucciolo di soli 3 anni, vive la sua vita legato ad una catena e come cuccia una botte di plastica. È un cane di taglia piccola/media, purtroppo non abbiamo tante informazioni ma l'unica cosa che sappiamo è che i suoi proprietari non lo vogliono più. Può mai vivere il resto della sua vita così?

Cerchiamo per lui dei genitori che gli regalino tante coccole e un po di amore, che fino ad ora non ha mai conosciuto!

Charlie, 3 anni maschietto Si affida con obbligo di castrazione. Si trova a Pompei in provincia di Napoli.

Se qualcuno è disposto a stallarlo fino all'adozione si faccia avanti! Grazie

Per info 342 6670608 Emanuela