E’ stato smarrito a Torre Annunziata un cagnolino di nome Rio, di taglia piccola e di colore nero. L’animale ha un piccolo soffio al cuore ed è munito di microchip.

Secondo le ultime informazioni, il cagnolino sarebbe stato raccolto da un automobilista per strada, in corso Vittorio Emanuele III angolo via De Simone, e portato via.

La padroncina è molto disperata. Chi ce l’ha o chi può fornire qualche informazione è pregato di contattare il numero 3342421299.