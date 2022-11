A cura della Redazione

Trovata ieri pomeriggio alle 15,00 una Jack Russell femmina in località via Vittorio Veneto, più precisamente all'altezza della curva sul Carminiello, a Torre Annunziata.

La cagnolina correva in modo confusa e impaurita. Come accennato prima, è una femmina che sicuramente non raggiunge un anno di vita, tanta energia, vitalità e curiosità. Una cagnolina così bella e vivace può solo essere scappata da qualche abitazione. Si spera, pertanto, che si possano trovare presto i padroncini, i quali probabilmente saranno molto preoccupati

Contattare il profilo facebook CLICCA QUI