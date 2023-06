A cura della Redazione

Per motivi di lavoro un padroncino non può più tenere la sua cagnolina. E’ una cucciola, è molto affabile e giocherellona. Non permettiamo che venga chiusa in un canile. Aiutiamola a trovare una nuova casa. Il cagnolina si trova a Torre Annunziata (Napoli).

Per informazioni Domenico 3205721439.