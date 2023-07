A cura della Redazione

"Finalmente la cagnolina è tornata dalla sua famiglia. È stato emozionante poterle vedere ricongiungersi. Grazie a tutti quelli che in qualche modo hanno cercato di essere di aiuto".

E' il messaggio di Giuseppe Caraviello pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo "Seganliamo cosa non va a Torre Annunziata". Lo stesso aveva trovato la cagnolina sul marciapiede di corso Umberto I di fronte via Maresca a Torre Annunziata e l'aveva accudita. Anche noi avevamo pubblicato la notizia per aiutare a far ricongiugere la cucciola alla padroncina. Il tam tam degli utenti sui social ha fatto il resto. Ieri finalmente la bella notizia.

Una storia a lieto fine che non può che far contenti tutti gli amici degli animali.