A cura della Redazione

La morte di un cane o di un gatto è dolorosa quanto perdere un familiare, un parente, un amico. Lo conferma la scienza e gli psicologi che consigliano come superare il dolore.

C’è chi ha avuto il nobile cuore di ricordare la dipartita del suo caro amico a 4 zampe con un manifesto funebre. Chi ha avuto un cane può capire il dolore che si prova quando, dopo anni vissuti sotto lo stesso tetto, esso viene a mancare. Non è esagerato dire che col tempo il nostro “amichetto” diventa un vero membro della famiglia.

Ed è per questo che esistono vero e propri cimiteri e cremazione per animali, come appunto il “Riposo per Snoopy” di Napoli (081 3992941).

Analizzando la penetrazione degli animali d'affezione nelle famiglie italiane, si evince che circa il 39% degli Italiani – cifra pari a circa 20,3 milioni – ha un cane e/o un gatto in famiglia. Per i sociologi è la testimonianza che, soprattutto nelle grandi città, esistono molte persone che vivono da sole e che si fanno un po’ di compagnia accogliendo un cane o un gatto nelle loro case.