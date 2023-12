A cura della Redazione

Elliot e Roth sono 2 cuccioli nati l’8 agosto.

La mamma incinta venne legata ad un cancello sotto il sole cocente. Venne salvata. Da lì a poco, diede alla luce 7 splendide creature, sani e forti. Sono andati in adozione 5, ora restano loro 2 ad attendere una famiglia che li adotti.

Sono futura taglia media (madre 12 kg). Vaccinati, chippati e ben equilibrati. Non facciamoli crescere in un box. Diamo un Natale per sempre felice, anche a loro.

Per adozioni Carmen 3384887931