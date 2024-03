A cura della Redazione

Io sono quello che non dovevo essere. Sono nato in un posto sbagliato, in un tempo sbagliato. Sono nato per ignoranza, per superficialità.

Io sono Manuel. La mia mamma è stata lasciata libera per pinete ed accoppiarsi. Ora sono nato, ho 3 mesi e la colpa non è mia. Ora voglio vivere e giocare. Voglio essere amato e non essere recluso a vita. Grazie a chi mi condividerà. Per adozione Carmen 3384887931