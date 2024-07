A cura della Redazione

Lapo (marrone) e suo fratello Dior (nero) sono due pitbull. Furono trovati chiusi in una casa dove erano stati abbandonati per diverse settimane senz’acqua e senza cibo. Gli ex padroncini andarono via senza dire nulla al proprietario dell’appartamento, lasciando i due poveri cani chiusi tra quattro mura.

Lapo e Dior hanno patito fame e sete, fin quando i loro lamenti non furono segnalati a un gruppo di volontari animalisti che li presero in cura per salvarli da una morte certa.

I due pitbull sono stati rifocillati e curati per due lunghi anni, ora finalmente per uno dei due, Lapo, è arrivata la bella notizia: l’adozione da parte di una famiglia di Alessandria. Oggi, giovedì 4 luglio, i suoi nuovi padroncini verranno a prenderlo e così partirà per il Nord per ricominciare una nuova vita, non più di solitudine ma circondato da tanto amore e affetto. E’ vero si dovrà allontanare da suo fratello Dior, ma chissà che presto anche per lui non ci sarà una nuova vita che lo ricompensi delle sofferenze patite fino ad ora.

Buona fortuna Lapo e un grande grazie ai “Trovatelli di strada”, un gruppo di animalisti che raccolgono cani abbandonati e maltrattati per assicurare loro un futuro migliore. Sono tutte donne: Carmen Bocchetti, Graziella Falco, Clara Cirillo, Enza Marvin e Patrizia Tassar.