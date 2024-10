A cura della Redazione

I gatti di Villa Parnaso. Ci troviamo a Torre Annunziata, nel pieno centro cittadino.

Coloro che percorrono il viale che da corso Umberto I conduce su via Marconi, attraversando il parco Parnaso, avranno sicuramente notato che, all’inizio del viale, sul lato sinistro direzione mare, è stata attrezzata una piccola area per ospitare una colonia di gatti composta da oltre venti felini.

A prendersene cura diversi cittadini (Giannina Frigo, Luisa Conato, Giovanni Gallo ed altri) che quotidianamente portano loro da mangiare. Ma non solo. Si occupano della pulizia dell’area e della cura dei gatti, compreso vaccinazioni e le sterilizzazioni.

Tuttavia le spese per il loro mantenimento sono cospicue e non sempre si riesce con l’autotassazione dei volontari a coprire le varie esigenze.

“Noi facciamo quello che possiamo – afferma Giannina Frigo, uno dei responsbili -. Quando i gatti hanno qualche malanno, per non lasciarli all’aperto li di notte li ospitiamo nelle nostre case. Tuttavia avremmo bisogno di più risorse per le vaccinazioni, sterilizzazioni e per curarli quando hanno qualche problema di salute. Tutto, purtroppo, ricade sulle nostre spalle. Qualche mese fa trovammo uno scatolone con cinque gattini lasciati proprio davanti all’ingresso della colonia. Li abbiamo svezzati, sverminati e vaccinati. Qualcuno è stato adottato ma gli altri sono rimasti con noi. Dedichiamo una buona parte del nostro tempo alla loro cura, ma abbiamo bisogno di una mano. Per questo motivo approfitto della sensibilità di TorreSette per fare un annuncio: chiediamo a chi ha a cuore i nostri animaletti di aiutarci con un piccolo contributo, anche di pochi euro, da versare sulla postapay n. 5333 1711 8537 5058 intestata a Giannina Frigo (C.F. FRGGNN51D59L949G). Chi è di Torre Annunziata, può donare anche cibo per gatti da consegnare di mattina ai volontari all'inizio del viale di Villa Parnaso".

