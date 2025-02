A cura della Redazione

Ieri sera tardi è stato trovato in via dei Mille a Torre Annunziata questo "nonnino" accasciato a terra con una maglietta appoggiata sulle spalle. Non sappiamo se è stato abbandonato oppure è scappato di casa. In questo secondo caso ci auspichiamo che il suo padroncino legga questo nostro annuncio.

Il cane fortunatamente è stato trovato da una ragazza che ha avuto pietà di lui, lo ha preso di peso e portato nel suo parco.

Lei domattina, però, va via e sicuramente il "nonnino" lì non può rimanere. Probabilmente sarà fatto accalappiare e li morirà, in un canile.

Il "nonnino" si trova a Torre Annunziata. Se qualcuno può ospitarlo, contatti Carmen al numero 3384887931. Grazie.