A cura della Redazione

Kuma è ricoverata, è stata tolta d'urgenza dalla strada per un malore improvviso: era accasciata a terra in fin di vita. Abbiamo fatto tutti I prelievi ed ha i globuli bianchi alti. Appena sarà di nuovo in forma, sarà sterilizzata.

Carmen insieme ad altre volontarie le hanno prestato soccorso e ricoverata in una clinica, ma tra poco uscirà e non si può rimetterla sul territorio.

"È una fessacchiotta, non sa difendersi da nulla", afferma Carmen. In clinica l'hanno rivoltata come un guanto, tra esami, eco, radiografie e lei si faceva fare tutto.

"Se qualcuno di buon cuore può ospitarla, nell'attesa di un adozione, ve ne sarò grata. Kuma 5 anni. Pit bull linea sangue americano (mi è stato detto tutto dall'allevatore che la tiene intestata). Ha sempre partecipato a sfilate e sicuramente l'avranno fatta partorire più di 7 volte. Stremata, consumata e buttata in mezzo ad una strada".

Per informazioni Carmen 3384887931.