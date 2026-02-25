A cura della Redazione

Ha corso per chilometri dietro un’ambulanza, attraversando le strade di San Marzano sul Sarno senza mai fermarsi, pur di non perdere di vista il suo padrone. Protagonista della storia è Diego, un cane meticcio legatissimo a un uomo senza fissa dimora, soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino dopo aver riportato una frattura al femore. La vicenda è stata raccontata da Agrotoday.

Non appena il mezzo di emergenza si è allontanato, Diego si è lanciato all’inseguimento. Arrivato nei pressi dell’ospedale, ha iniziato a muoversi nervosamente all’esterno della struttura, cercando in ogni modo di ritrovare il suo proprietario. I suoi tentativi di avvicinarsi all’ingresso del Pronto Soccorso non sono passati inosservati, attirando l’attenzione di operatori sanitari e cittadini presenti.

Le guardie hanno provato più volte a bloccarlo, soprattutto dopo che il cane ha tentato di entrare all’interno dell’ospedale, ma Diego, spaventato e deciso a non separarsi dal padrone, non si è lasciato avvicinare. Solo successivamente è stato recuperato, probabilmente dopo essersi allontanato continuando a cercare l’uomo nelle zone circostanti.

Attualmente Diego si trova in custodia temporanea presso il canile, dove resterà fino a quando il suo proprietario non si sarà ristabilito e potrà finalmente riabbracciarlo. Una storia di fedeltà e affetto che ha commosso un’intera comunità.