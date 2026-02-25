Ha corso per chilometri dietro un’ambulanza, attraversando le strade di San Marzano sul Sarno senza mai fermarsi, pur di non perdere di vista il suo padrone. Protagonista della storia è Diego, un cane meticcio legatissimo a un uomo senza fissa dimora, soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino dopo aver riportato una frattura al femore. La vicenda è stata raccontata da Agrotoday.
Non appena il mezzo di emergenza si è allontanato, Diego si è lanciato all’inseguimento. Arrivato nei pressi dell’ospedale, ha iniziato a muoversi nervosamente all’esterno della struttura, cercando in ogni modo di ritrovare il suo proprietario. I suoi tentativi di avvicinarsi all’ingresso del Pronto Soccorso non sono passati inosservati, attirando l’attenzione di operatori sanitari e cittadini presenti.
Le guardie hanno provato più volte a bloccarlo, soprattutto dopo che il cane ha tentato di entrare all’interno dell’ospedale, ma Diego, spaventato e deciso a non separarsi dal padrone, non si è lasciato avvicinare. Solo successivamente è stato recuperato, probabilmente dopo essersi allontanato continuando a cercare l’uomo nelle zone circostanti.
Attualmente Diego si trova in custodia temporanea presso il canile, dove resterà fino a quando il suo proprietario non si sarà ristabilito e potrà finalmente riabbracciarlo. Una storia di fedeltà e affetto che ha commosso un’intera comunità.