La storia vera di Hachiko, il cane che aspettò il suo padrone per quasi dieci anni

A cura della Redazione

Ci sono storie che non smettono mai di commuovere. Una delle più celebri è quella di Hachiko, un cane di razza Akita nato in Giappone nel 1923.

Ogni mattina accompagnava il suo padrone, il professore universitario Hidesaburo Ueno, alla stazione di Shibuya, a Tokyo. Nel pomeriggio tornava puntualmente ad aspettarlo per rientrare insieme a casa.

Il 21 maggio 1925, però, il professore morì improvvisamente durante il lavoro a causa di un'emorragia cerebrale e non fece più ritorno.

Hachiko continuò comunque a recarsi ogni giorno alla stazione, sempre alla stessa ora, aspettando il suo amico umano. Lo fece per quasi dieci anni, fino alla sua morte, avvenuta nel 1935.

La sua incredibile fedeltà colpì profondamente il Giappone. I pendolari iniziarono a prendersi cura di lui portandogli cibo e acqua, mentre i giornali raccontarono la sua storia, trasformandolo in un simbolo di lealtà e amore incondizionato.

Oggi, davanti alla stazione di Shibuya, una statua in bronzo ricorda Hachiko. È uno dei luoghi più visitati di Tokyo e rappresenta ancora il valore del legame speciale che può nascere tra una persona e il proprio cane.

Un messaggio che vale ancora oggi

La storia di Hachiko ci ricorda che gli animali non sono semplici compagni di vita: sono esseri capaci di affetto, fiducia e dedizione straordinari. Per questo meritano rispetto, cura e amore ogni giorno.

La rubrica "Amici a 4 Zampe" racconta storie vere di animali che hanno lasciato un segno nel cuore delle persone, insieme ad appelli, consigli e curiosità dedicati ai nostri amici più fedeli.