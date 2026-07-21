Smarrita cagnolina razza Pinscher: aiutiamola a trovare il suo padroncino

A cura della Redazione

Raccogliamo l'appello lanciato dall'utente di Facebook Enza Veltro: “Questa dolcissima cagnolina di razza Pinscher è stata trovata sulla strada della bretella di Torre Annunziata precisamente nei pressi del risto-bar Magmarè. È molto affettuosa ed è abituata al contatto con le persone, quindi è possibile che abbia una famiglia che la stia cercando. Pesa 4 kg. Al momento è in custodia a casa di una persona ma non può accudirla per più di due giorni.

Se la riconoscete o sapete a chi appartiene, contattatemi in privato. Condividete il più possibile questo post: un semplice gesto può aiutarla a tornare a casa.

Se, invece, nessuno la dovesse cercare o dovesse essere stata purtroppo abbandonata, cerchiamo una famiglia speciale che la accolga con amore e le dia la vita che merita.

Una condivisione può davvero fare la differenza. Grazie di cuore".