Sat, il gatto che è tornato a casa dopo oltre un anno: «Pensavamo di averlo perso per sempre»

A cura della Redazione

Ci sono storie che sembrano impossibili e che invece la realtà riesce ancora a regalare. È quella di Sat, un gatto di dieci anni di Reggio Emilia, scomparso nel nulla e ritrovato dopo oltre un anno grazie a una fotografia pubblicata sui social.

La sua fuga era avvenuta davanti allo studio veterinario di Cadelbosco Sopra. Bastò un attimo di distrazione perché il micio si allontanasse, facendo perdere completamente le proprie tracce. Da quel momento la famiglia avviò ricerche ovunque: volantini, appelli sui social, segnalazioni e sopralluoghi, senza alcun risultato. Col passare dei mesi la speranza di riabbracciarlo si affievolì sempre di più.

Poi, quando ormai nessuno ci sperava più, è arrivato il colpo di scena. La proprietaria, mentre scorreva Facebook, ha riconosciuto il muso del suo gatto in una foto pubblicata da un'associazione che si occupa di animali smarriti. Non ha avuto dubbi: quel micio dimagrito, ma con gli stessi occhi verdi, era proprio Sat.

La famiglia si è precipitata sul posto e il ricongiungimento è stato carico di emozione. Nonostante i lunghi mesi trascorsi lontano da casa, Sat era in buone condizioni di salute. Secondo i proprietari, qualcuno deve essersi preso cura di lui durante tutto quel periodo, permettendogli di sopravvivere fino al giorno del ritorno.

Questa storia ha avuto anche un importante insegnamento. Dopo il ritrovamento, Sat è stato sottoposto a una visita veterinaria e gli è stato impiantato il microchip. «Se lo avessimo fatto prima – hanno raccontato i proprietari – probabilmente lo avremmo ritrovato molto prima». Un gesto semplice che può fare davvero la differenza quando un animale si smarrisce.

A volte basta una fotografia condivisa nel momento giusto per trasformare una speranza ormai perduta in un abbraccio tanto atteso. La storia di Sat ricorda a tutti i proprietari di cani e gatti quanto siano preziosi il microchip, la collaborazione dei cittadini e la solidarietà di chi dedica il proprio tempo ad aiutare gli animali in difficoltà.