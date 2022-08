A cura della Redazione

Scopriamo gli step da seguire e i consigli per una pulizia profonda e per eliminare la sporcizia dalle pareti di casa con le tecniche per rimuovere polvere e aloni.

Ecco come fare.

- Eliminare la polvere.

Prima di procedere con la pulizia delle pareti, eliminate la polvere: coprite, con un telo divani, poltrone e mobili per evitare di impolverarli e di sporcarli in seguito nella fase di lavaggio. Partite dal soffitto utilizzando un piumino che abbia un telescopio allungabile, oppure utilizzate un normale spazzolone attorno al quale avrete legato un panno in microfibra per catturare meglio la polvere anche dagli angoli.

Dopo il soffitto pulite le pareti: togliete quadri e stampe dai muri e spolverate prima dall'alto verso il basso e poi in orizzontale. Ciò servirà anche ad evitare la formazione di aloni dopo la pulizia.

- Lavare le pareti per eliminare i segni dal muro

Bisogna poi procedere pulendo le pareti: se la pittura è lavabile, sia che si tratti di pareti bianche o di muri colorati, potete tamponare le pareti con una spugna imbevuta in una soluzione di acqua e sapone neutro: strizzatela bene e dopo passate una panno umido per eliminare le tracce di sapone. Se la pittura non è lavabile procedete con più cautela e solo dove ci sono segni da eliminare, soprattutto quelli di quadri e mobili che hanno lasciato l'alone vicino alla parete: in questo caso potete utilizzare del dentifricio adatto ad eliminare questo tipo di aloni. Strofinatelo sulle zone interessare, lasciate agire alcuni minuti e poi sciacquate con un panno morbido e leggermente umido. Non utilizzate mai panni troppo imbevuti e fate asciugare bene le pareti.

- Se le vostre pareti sono rivestite con carta da parati, spolverate con un panno di cotone e, se si tratta di carta da parati lavabili potete utilizzare acqua e sapone neutro oppure acqua con un po' di ammoniaca. Dopo risciacquate con acqua pulita e un panno umido. Infine asciugate la parete picchiettandola con un panno morbido e . In caso di carta da parati non lavabile limitatevi ad eliminare la polvere e agite con cautela solo sulle singole macchie, senza bagnare troppo la carta.

- Come pulire le pareti di casa: i rimedi per eliminare le macchie

Per pulire lo sporco dalle nostre pareti bisogna agire in modo mirato in base alla macchia da eliminare. Vediamo quali sono quelli più efficaci.