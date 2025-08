A cura della Redazione

Con l’arrivo dell’estate, i calabroni possono diventare una fastidiosa presenza durante picnic e grigliate all’aperto. Tuttavia, esistono metodi naturali ed ecologici per allontanarli senza danneggiarli, contribuendo a proteggere l’ambiente. Ecco 5 soluzioni efficaci:

Oli Essenziali Repellenti: Menta piperita, citronella ed eucalipto sono noti per le loro proprietà repellenti. Mescola qualche goccia di olio essenziale con acqua e spruzza la soluzione nelle aree frequentate dai calabroni. Trappole Fai-da-Te: Prepara un contenitore con acqua zuccherata o birra. I calabroni verranno attratti, ma non saranno danneggiati, rimanendo intrappolati senza l'uso di pesticidi. Piante Repellenti: Piante aromatiche come basilico, lavanda e rosmarino allontanano naturalmente i calabroni. Aggiungi queste piante al tuo giardino per creare una barriera naturale. Evitare Fonti di Attrazione: Non lasciare cibo o bevande zuccherate all’aperto. Copri i cibi e mantieni l’ambiente pulito per ridurre l'attrazione per i calabroni. Bloccare i Nidi: Ispeziona regolarmente la tua casa e il giardino per eventuali nidi di calabroni. Se li trovi, rimuovili con cautela o consulta un professionista.

Adottando queste strategie naturali, non solo potrai goderti l’estate in tranquillità, ma contribuirai anche a preservare l’equilibrio ecologico, rispettando il ruolo fondamentale dei calabroni come impollinatori.