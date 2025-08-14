A cura della Redazione

Dai rimedi naturali al vapore, fino ai mix fai da te: soluzioni efficaci e sicure per un pavimento più pulito e igienico.

Le fughe nere delle piastrelle non sono solo antiestetiche, ma anche un potenziale ricettacolo di sporco, muffa e batteri. Per pulirle in modo sicuro, evitando la candeggina, si possono usare rimedi naturali come bicarbonato di sodio, aceto bianco (tranne su superfici in marmo) o vapore.

Un mix efficace prevede acqua tiepida, bicarbonato, sapone di Marsiglia, detersivo per piatti e alcol: applicare, lasciare agire e rimuovere con spazzolino e panno in microfibra.

Consigli utili:

Usare guanti protettivi.

Pulire le fughe regolarmente per prevenire muffa e incrostazioni.

Aerare bene i locali umidi come il bagno.

Se lo sporco persiste, meglio rivolgersi a professionisti dotati di macchine a vapore ad alta pressione per un risultato duraturo e rispettoso dei materiali.