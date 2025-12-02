A cura della Redazione

Usa l’aceto bianco come alleato per le pulizie

L’aceto è un detergente naturale perfetto per rimuovere calcare, deodorare e far brillare superfici come rubinetti, lavandini e piani cucina. È economico, non inquina e può sostituire molti prodotti chimici. Basta diluirlo con acqua (50/50) e spruzzarlo sulle superfici.

Metti una pianta vicino alla scrivania

Le piante migliorano la qualità dell’aria, aumentano la concentrazione e riducono lo stress. Anche una semplice pianta resistente (come un pothos o una sansevieria) può rendere l’ambiente più piacevole e aiutare a lavorare meglio.

Pulisci lo schermo del telefono ogni giorno

Lo smartphone è una delle superfici più sporche che tocchiamo. Una passata con un panno in microfibra leggermente inumidito con acqua e alcool isopropilico (o con salviette adatte) aiuta a rimuovere germi e mantenerlo più igienico.

Usa bicarbonato e limone per eliminare gli odori

In cucina o nel frigo puoi eliminare i cattivi odori mettendo una ciotolina di bicarbonato o strofinando mezzo limone sulle superfici. Sono soluzioni naturali, economiche e molto efficaci nella vita quotidiana.

Usa il metodo “entra uno, esce uno”

Per evitare accumuli inutili (vestiti, utensili, oggetti vari), ogni volta che entra qualcosa di nuovo in casa, prova a eliminare un oggetto vecchio o che non usi più. Mantiene gli spazi ordinati senza sforzo.

Lava tende e coperture periodicamente

Tendaggi, copridivani e cuscini accumulano polvere senza che ce ne accorgiamo. Lavandoli ogni 2–3 mesi la casa apparirà più fresca e profumata. Sono dettagli che fanno davvero la differenza.

Stacca ciò che non usi per risparmiare energia

Molti apparecchi continuano a consumare corrente anche da spenti. Scollegare caricabatterie, stampanti, microonde o TV in standby aiuta a ridurre la bolletta e migliora la sicurezza.