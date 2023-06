A cura della Redazione

L’arte, il teatro e la convivialità tornano ad animare la Mensa sociale della San Vincenzo De Paoli, in via Santa Sofia 30 a Napoli, per sostenere ancora una volta la Spesa Giusta, l’azione del progetto Solidarity Pass volta a fornire attraverso una card un supporto economico per l'accesso al cibo alle persone in difficoltà.

Sabato 17 giugno, a partire dalle ore 21, la cena con teatro interattivo. In scena l’opera “L’inquilino del terzo piano”, ideata e diretta da Angela Rosa D’Auria, che vedrà la stessa vestire i panni del detective, in uno spettacolo dove entreranno in scena la medium Germana Di Marino, o’ guardaporte Francesco Rivieccio, lo studente Pino interpretato da Peppe Fedele e la signora Gargiuglo ovvero Maria Teresa Iannone.

Per partecipare occorre prenotare al link https://forms.gle/XYr9YteeeGqTM1g8A entro il 14 giugno.