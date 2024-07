A cura della Redazione

È stata presentata nella sede del Museo Multimediale dei Monti Lattari la quarta edizione de “I sentieri del gusto”, kermesse all’insegna del buon cibo, musica e spettacoli che si terrà dall’8 al 15 agosto prossimi a Pimonte, nel piazzale San Michele.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, si pone l’obiettivo di confermare e rafforzare sempre più il legame tra la manifestazione più importante dell’estate e i prodotti tipi del territorio, che la sagra promuove da anni. Diversi anche gli appuntamenti previsti tra musica e spettacolo: su tutti, lo show del comico Peppe Iodice previsto il 10 agosto e il concerto di Rosario Miraggio, in programma il 14 agosto.

Il programma degli spettacoli si aprirà tuttavia l’8 agosto, con l’esibizione di “Gente Come Noi”, cover della band dei Nomadi. L’11 agosto ci sarà invece un tributo a Massimo Ranieri, a cura del cantante Mario Conte. Il 12 agosto spazio a “Napolitudine”, con Sal Esposito e il suo “Canto pe’dispietto tour”. A chiudere l’evento, la sera di Ferragosto, ci sarà invece una gradita sorpresa che gli organizzatori comunicheranno nei prossimi giorni.

“I sentieri del gusto è diventato ormai un evento irrinunciabile della nostra estate – afferma il sindaco Francesco Somma –. Puntiamo in particolar modo sull’enogastronomia e sulla valorizzazione dei nostri prodotti tipici, come volano di sviluppo per il territorio. Quest’evento vuole essere la continuazione dell’ex sagra della melanzana, che per decenni ha tenuto banco nella nostra splendida realtà. Dall’8 al 15 agosto siamo pronti a sorprendere in positivo tutti i visitatori”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è Vincenzo Esposito, presidente della locale sezione della Pro Loco. “Quest’anno abbiamo deciso di mettere in campo un programma ancora più ricco e variegato – commenta – per accontentare ogni fascia di età. Un grazie particolare va ai volontari della Pro Loco, che stanno in queste ore allestendo gli stand nell’area del piazzale San Michele, alle forze dell’ordine, agli sponsor e a tutti quanti si stanno prodigando per l’organizzazione di quest’evento. Il fulcro della manifestazione è ovviamente la valorizzazione dei nostri prodotti tipici – continua – e per quest’edizione abbiamo deciso di puntare forte sul pomodoro cannellino, sull’olio, sulla pasta prodotta da un pastificio pimontese e su altre nostre eccellenze”.

A presentare invece il programma di musica e spettacoli è Enrico Saggese, direttore artistico dell’evento. “Oltre ai vari big della comicità e della musica che saranno presenti nelle varie serate – afferma – abbiamo deciso di puntare anche sui talenti pimontesi e, quindi, sugli artisti locali. Ad aprire la sagra sarà infatti il gruppo della Tammurriata Pimontese, mentre nelle serate successive abbiamo previsto un appuntamento a cura della scuola di danza locale di Maria Carmela Criscuolo e di altre scuole del comprensorio, puntando soprattutto su allievi del posto”.