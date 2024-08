A cura della Redazione

Si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con la kermesse “Gusta la Patata – Sagra della Patata Agerolese”, nel borgo Santa Maria ad Agerola.

La 19esima edizione si terrà mercoledì 14 agosto, con inizio alle ore 20. Si apriranno così gli stand per celebrare la patata nel suo regno. Alle 22 è previsto invece il concerto di Alessio, che presenterà il suo spettacolo musicale dal titolo “Le origini Live Tour”. L’evento è organizzato dal comitato festa “Santa Maria La Manna”, con i patrocini di Comune e Pro Loco di Agerola.

Questo il menù della serata: antipasto del contadino con crostini agerolesi; gnocchi del casaro con fiocchi di fiordilatte; coppa di maiale al forno con timballo di patate e pane integrale di Agerola; bomba del pasticciere e grappolo d’uva della tradizione. Il tutto accompagnato da un ottimo vino locale e acqua.

Nella serata di Ferragosto invece spazio alla degustazione di panino salsiccia e patatine. Alle 22 invece è previsto lo spettacolo musicale a cura dei “Quisisona”, i successi delle notti Made in Italy.

Per tutti i visitatori, sarà messo a disposizione il parcheggio custodito presso il campo sportivo San Matteo (nella frazione Bomerano), con servizio navetta soltanto per la serata del 14 agosto. Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato per i lavori della chiesa.

“Ancora una volta – affermano gli organizzatori - la sagra si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti religiosi del borgo in onore di Santa Maria Assunta. La bellissima statua lignea della Madonna è custodita proprio nella chiesa di Santa Maria La Manna che, con il suo campanile, domina la valle agerolese. L’obiettivo di questa manifestazione – continuano – è quello di unire i piaceri della buona tavola all’amore per il territorio che, per le famiglie e gli operatori commerciali della frazione, trova la sua massima espressione proprio nelle patate”.