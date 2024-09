A cura della Redazione

Questo fine settimana Auletta, borgo della Valle del Tanagro, tornerà a celebrare la cultura rurale con “Mangiamo con i contadini”, in programma nelle due serate di sabato 28 e domenica 29 settembre.

L’iniziativa firmata dalla Pro Loco di Auletta (SA) è alla sua 23esima edizione, è organizzata in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Mira, e rientra nei festeggiamenti patronali di San Donato da Ripacandida alla Galleria che ricadono ogni terza domenica di settembre.

Paese dell’olio e del carciofo bianco, questo borgo è anche simbolo di un entroterra che resiste e cerca di lottare contro lo spopolamento affidandosi alle produzioni agricole di eccellenza.

Ecco che i piatti della memoria si fanno ambasciatori di un’occasione per stare insieme attraverso la gastronomia, la musica e le iniziative culturali.

“È stato a lungo un atteso appuntamento che amavamo vivere nel periodo in cui i nostri concittadini che vivevano fuori tornavano in paese, ma con il tempo è diventato qualcosa di più. Bloccato dal Covid, oggi è diventato un’occasione per ritrovarsi e ricordare non solo da dove veniamo, ma anche come ci si divertiva a stare insieme in maniera più genuina, quando il mondo non era così frenetico”, spiega Giuseppe Lupo, presidente della Pro Loco di Auletta.

In Piazza Falcone Borsellino si apriranno le Taberne Gastronomiche sabato alle ore 20, offrendo caciocavallo impiccato, la pasta con i fagioli della varietà “Tondino bianco di Auletta”, la carne di maiale con i peperoni sott’aceto, la pizza chiena e la pizza dolce. Il tutto accompagnato da vino locale e dall’immancabile carciofello, liquore realizzato con il carciofo bianco locale.

Il sabato sera continuerà in musica con un “Omaggio ai Pooh”, grazie alle cover proposte da Gerry Costa e Pino Guerra, e la disco music di A now Dj World Music.

Anche domenica la festa comincerà alle ore 20, contemporaneamente sarà possibile assistere alla proiezione delle immagini dei festeggiamenti di San Donato di Ripacandida nel tempo a cura di Antonio Gagliardi. La chiusura, sempre in musica, è affidata al Gruppo Aplofragmoides.

Ingresso libero e gratuito. Degustazioni con ticket.