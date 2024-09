A cura della Redazione

C’è un racconto che nasce ai piedi del Vesuvio, dove la terra vulcanica regala sapori unici e inimitabili. È un racconto fatto di tradizioni, di mani esperte e di passione, che quest'anno prende forma in un sorso di novità: lo Spritz Vesuviano di Alma De Lux , la grande sorpresa dell'edizione 2024 della Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani, in programma a Boscoreale, in provincia di Napoli, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre.

Lo Spritz Vesuviano di Alma De Lux è molto più di un cocktail: è un viaggio tra le eccellenze del territorio vesuviano, nato dal desiderio dell'Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio di mettere in dialogo due meraviglie del Vesuvio. Da una parte, il pluripremiato Liquore al Pomodorino del Piennolo dell'azienda Alma De Lux di San Giorgio a Cremano, insignito del Platino ai The WineHunter Award 2022; dall'altra, Vesevius Charmat la raffinata Falanghina spumantizzata realizzata dall'Azienda Bosco de’ Medici di Pompei. Due tesori che, insieme, danno vita a una sinfonia di sapori e profumi che rendono omaggio alla terra vesuviana.

Il progetto, realizzato con il contributo di Ernesto Lamatta, Delegato AIS dei Comuni Vesuviani, è un invito a riscoprire le radici di un territorio attraverso il gusto e la convivialità, in un connubio di tradizione e innovazione.

Lo Spritz Vesuviano di Alma De Lux sarà tra i protagonisti del percorso enogastronomico della Festa, e sarà possibile degustarlo nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre a partire dalle ore 19.00 nel centro storico di Boscoreale (Piazza Pace). Un’esperienza unica per immergersi nei sapori autentici del Vesuvio, che sapranno raccontare, a chi vorrà ascoltarli, la storia di una terra ricca di passione e bellezza.