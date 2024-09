A cura della Redazione

Una giornata da vivere all’insegna del divertimento, del buon vino, della cultura e del rispetto per la terra.

È stata presentata a Pimonte la prima edizione della “Festa della Vendemmia”, organizzata dall’agriturismo Il Ceppo con il patrocinio della Regione Campania e del Comune. Settembre e ottobre del resto è periodo di vendemmia. Tradizione vuole che l’uva venga pigiata con i piedi, e cosa c’è di più divertente che far provare i bambini? È questo l’obiettivo della kermesse, che si terrà domenica 6 ottobre presso l’azienda agricola Il Ceppo, in via Piano.

La giornata si aprirà con la partecipazione del “Gruppo Benessere”, guidato da Francesco Somma: si tratta di decine di cittadini pimontesi che, ogni mattina all’alba, attraversano a piedi i sentieri e i percorsi naturalistici del paese dei Monti Lattari. Dalle 10.30 poi, spazio alla “Vendemmia Experience”, ogni mezz’ora con pigiatura di uva e degustazione di prodotti tipici. A seguire, ci sarà l’incontro con gli esperti sulla storia del vino dei Monti Lattari e con i rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali.

“L’obiettivo è quello di far vivere le antiche tradizioni della nostra terra ai grandi e ai più piccoli – afferma Giuseppe Infante, organizzatore dell’evento –. Il profumo dell’uva e del mosto è sempre molto intenso e gradevole, e in questo periodo avvolge le nostre campagne. Sarà una festa nella festa dunque, con l’invito a grandi e piccini a unirsi per trascorrere una giornata di divertimento e spensieratezza”. La Campania, con la sua tradizione vitivinicola, gioca dunque un ruolo cruciale nel panorama nazionale. Le strategie adottate dai produttori locali sono orientate non solo a fronteggiare le sfide climatiche, ma anche a valorizzare il territorio e le varietà autoctone. In Campania quest’anno la situazione presenta un incremento di produzione del 30% rispetto all’anno precedente, attestandosi tra le regioni più promettenti del Sud Italia.