La voce graffiante e inconfondibile di Fausto Leali sarà protagonista di uno degli appuntamenti più attesi del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei 2025. L’artista riceverà anche il Premio Agerola alla Carriera, riconoscimento ai suoi oltre sessant’anni di musica e successi.

Il concerto sarà un viaggio attraverso i brani che hanno fatto la storia: da A chi, il primo grande successo nato grazie all’intuito di Pippo Baudo, a Deborah, Un’ora fa, Io camminerò, America, Io amo, fino a Ti lascerò, con cui vinse Sanremo 1989 in coppia con Anna Oxa.

Dotato di una voce potente capace di fondere soul, blues e melodia italiana, Leali ha collaborato con grandi nomi come Mina, Baglioni, De Gregori e Tony Hadley, lasciando un segno indelebile nella musica italiana e internazionale.

Il Festival, promosso dal Comune di Agerola con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, celebrerà così un’icona intramontabile in uno scenario unico: la Costiera Amalfitana.

Mercoledì 20 agosto 2025 alle ore 21:00 al Parco Colonia Montana - Agerola (NA)

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.