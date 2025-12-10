A cura della Redazione

Un mese ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e a tutto il pubblico che desidera vivere la magia del Natale in un contesto culturale unico: il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano inaugura il periodo festivo con il cartellone “MAV di Natale 2025–2026”.



Installazioni, spettacoli, musica, laboratori e attività creative accompagneranno i visitatori dall'11 dicembre al 5 gennaio, trasformando il MAV in un luogo di festa, condivisione e scoperta. Tutti gli eventi sono gratuiti e pensati per offrire un'esperienza immersiva e coinvolgente nel periodo più atteso dell’anno.



Il programma prende il via giovedì 11 dicembre, alle ore 18, con l’inaugurazione dell’installazione multimediale “Rifiutazione” firmata da Gianluca Pompilio e Gioacchino Mazzocco, seguita da un aperitivo inaugurale.



Si prosegue il 13 dicembre, quando la piazza antistante il Museo si animerà con la tradizionale iniziativa dedicata ai più piccoli, che potranno consegnare la propria letterina a Babbo Natale in un’atmosfera di festa e animazione. Il giorno successivo, 14 dicembre, il MAV si riempirà dell’energia degli artisti di strada, protagonisti di performance e esibizioni pensate per divertire e sorprendere il pubblico di ogni età.



Il clima natalizio entrerà nel vivo il 20 dicembre, con due appuntamenti – alle 10.30 e alle 12.30 – dedicati alla “Scuola del Natale”: una mattinata di spettacoli teatrali e laboratori che sveleranno ai bambini i segreti degli aiutanti di Babbo Natale, grazie alla partecipazione della compagnia “…ma dove vivono i cartoni?”.



Il giorno dopo, 21 dicembre, sempre nelle fasce orarie del mattino, tornano gli amati spettacoli di burattini, pensati per coinvolgere grandi e piccini in momenti di autentico divertimento. Il 22 dicembre il MAV si trasformerà nel Villaggio delle Meraviglie, con slitte, gonfiabili, casette natalizie, artisti di strada e uno show musicale che vestirà gli spazi del Museo di una fiaba moderna.



La musica torna protagonista il 23 dicembre con il concerto “La nuova dolce vita”, eseguito da Mario Stefano Pietrodarchi insieme al Quintetto dei Solisti Aquilani. Al Teatro MAV un viaggio musicale di assoluto valore, da Ennio Morricone a Nino Rota, fino a Roberto De Marino e Astor Piazzolla. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.



Le festività continuano anche dopo Natale: il 27 dicembre, con due repliche, andrà in scena “Lo Schiaccianoci”, una rivisitazione teatrale della celebre favola natalizia accompagnata da laboratori e momenti interattivi curati da “…ma dove vivono i cartoni?”.



Il 28 dicembre è nuovamente il turno dei burattini, che porteranno al MAV una nuova giornata di spettacolo per tutta la famiglia. Il cartellone si conclude il 5 gennaio 2026, alle ore 11, con “Il Teatrino di Zio Babba”, uno spettacolo interattivo non tradizionale che unisce burattini a guanto e attore, preparando i più piccoli all’arrivo dell’Epifania.



Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgeranno presso il Museo Archeologico Virtuale, in Via IV Novembre 44, Ercolano.

Per informazioni: eventi@museomav.it

