Si profilano cinque giornate di respiro internazionale e all'insegna del valore della conoscenza, quelle in programma a Napoli, dal 3 al 7 settembre 2025, nella bellissima Piazza Municipio, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, grazie alla nona edizione di “Bufala Fest – non solo mozzarella”, la kermesse enogastronomica ideata e organizzata da Creaeventi con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina e l’integrazione di quest’ultima con la filiera ittica e con l’intera filiera agroalimentare.

Napoli e New York unite a Bufala Fest 2025: Bill De Blasio ospite d'onore

Nel segno di un ponte simbolico tra due metropoli globali, l'edizione 2025 di Bufala Fest accoglie un ospite d'eccezione e di profilo internazionale: Bill De Blasio. La presenza dell'ex Sindaco di New York a Napoli consacra l'unione tra due grandi città che, pur con identità diverse, condividono una straordinaria capacità di attrarre il mondo attraverso la cultura, l'arte e la gastronomia. La sua partecipazione impreziosisce ulteriormente la kermesse, celebrando un legame che trasforma il cibo in un linguaggio universale di dialogo e accoglienza.