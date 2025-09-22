A cura della Redazione

Dal 23 settembre al 7 ottobre, il Centro commerciale Campania di Marcianise (CE) si trasforma nella cornice di un’esperienza unica e coinvolgente: in Piazza Campania arriva “Play your style”, il concorso interattivo che unisce moda, creatività e divertimento. Dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00, i visitatori saranno invitati a scoprire il proprio stile e a esprimerlo giocando tra colori, look e personalità.

Un’esperienza completa tra stile e divertimento

Oltre al concorso, i visitatori potranno immergersi in un mondo di tendenze con aree tematiche dedicate a beauty, fashion e fun. La postazione 360° permetterà di catturare un momento fashion nella città più alla moda, mentre l’Area Selfie invita a scattare foto da star e condividere sui social.

Un concept innovativo

“Play your style” nasce dall’idea che lo stile sia un modo di raccontarsi e di esplorare il mondo attraverso look, colori e identità diverse. Le diverse zone di Piazza Campania offriranno un palcoscenico dinamico e all’avanguardia, riflettendo le tendenze della moda internazionale, dall’eleganza parigina al lusso milanese, dallo street style newyorkese all’innovazione di Tokyo e Londra.

Le zone di gioco

Area di Gioco: postazione per il concorso

Postazione 360°: piattaforma video immersiva da condividere sui social

Area Selfie: per scattare foto da star e brillare come protagonista

Il concorso

Nel periodo di attivazione, tutti i partecipanti che si presenteranno al desk in Piazza Campania e mostreranno di aver scaricato l’app IO&CAMPANIA riceveranno una cartolina di gioco da utilizzare per partecipare al concorso presso il totem digitale. Il sistema di instant win determinerà immediatamente l’esito della giocata, con in palio 50 Gift Card da 50€, 40 da 100€ e 30 da 150€.

Non perdere l’occasione di giocare, vincere e raccontare il tuo stile!

Ti aspettiamo in Piazza Campania per vivere un’esperienza fashion senza precedenti.