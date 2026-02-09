A cura della Redazione

È un tripudio di colori e allegria il Carnevale ad Amalfi. Per tre giorni, da domenica 15 a martedì 17 febbraio 2026, l’Antica Repubblica Marinara si colorerà di sogni per imparare a guardare al mondo con un pizzico di fantasia.

Piazza Duomo, Piazza della Bussola e l’Antico Arsenale sono pronte a trasformarsi in un grande teatro “en plein air” per il programma di eventi promosso dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele, pensato per tutta la famiglia all’insegna dell’aggregazione, per celebrare il valore del gioco e dello stare insieme.

“Meraviglia” è la parola d’ordine del Gran Carnevale Amalfitano, tra show diffusi, spettacoli circensi, musiche, coreografie, trucchi eccentrici e la premiazione delle mascherine più originali.

Un’esplosione di creatività, coreografie ed energia, attraverso gli angoli più belli di Amalfi. L’invito rivolto a tutti, grandi e piccini, è di indossare la più bella maschera e scendere in strada. Il Carnevale si apre domenica 15 febbraio 2026 alle ore 11.45 in Piazza della Bussola con lo spettacolo di Teatro Urbano con Hiram Show in Circus Teste. Hiram condurrà il pubblico in un’atmosfera suggestiva che richiama il mondo del circo, grazie alle sue musiche, al costume e agli oggetti di scena.

«Una performance che diverte grandi e piccoli: dalla valigetta magica di Hiram nascono gag inaspettate, creando progressivamente un ambiente giocoso e accogliente, con il coinvolgimento attivo del pubblico, che diventa parte integrante dello show, vivendo un’esperienza divertente, dinamica e ricca di emozioni – sottolinea Enza Cobalto, Consigliera con delega alla Cultura e agli Eventi - Immancabile lunedì la sfilata dei gruppi di ballo del Carnevale di Maiori, verso cui nutriamo profondo rispetto: infatti tutti gli eventi sono pensati in maniera complementare e sinergica, senza sovrapposizioni. Gran finale martedì in Arsenale con uno spettacolo straordinario, per vivere tutta la magia della fantasia. Abbiamo previsto una programmazione trasversale, per tutta la famiglia e le fasce d’età. Come tutti gli eventi promossi dal Comune, l’ingresso agli spettacoli è ad ingresso gratuito. Sarà una grande festa di comunità, che intende valorizzare le grandi tradizioni popolari della Costa d’Amalfi».

Lunedì 16 Febbraio 2026 alle ore 15.30 Piazza Duomo farà da cornice al tradizionale appuntamento del Carnevale Amalfitano con protagonisti i coloratissimi gruppi di ballo del Gran Carnevale Maiorese che, con la loro energia e allegria, accompagneranno la sfilata e la premiazione delle Mascherine Amalfitane. La festa proseguirà con l’intrattenimento dei Fratelli Cavallo de La Baracca dei Buffoni: la piazza in un luogo magico, tra risate, sorprese e fantasia.

Cambio location Martedì Grasso, alle ore 11.30 con la pièce teatrale per famiglie “Ti conosco Mascherina – Viaggio intorno alle tradizioni del Carnevale in Italia”, alla scoperta delle maschere della Commedia dell'Arte e delle tradizioni regionali, tra attori girovaghi e la presenza delle più famose maschere d’Italia, come Arlecchino, Pulcinella o Colombina, per celebrare l’arte del travestimento e il teatro.

«Il Carnevale è un momento di gioia e condivisione ad Amalfi. Vogliamo regalare a cittadini e visitatori un’esperienza capace di emozionare, divertire e coinvolgere. - sottolinea l’Assessore all’Infanzia Francesca Gargano – Le strade e le piazze di Amalfi si riempiranno di divertimento e colori, per emozionarsi e per imparare a guardare al mondo con gli occhi sognanti della fantasia dei bambini. Re Carnevale ci accompagnerà nella dimensione collettiva del “fare festa insieme”. Desideriamo travalicare il confine generazionale e far comunicare le persone. Vogliamo tornare a stupirci, a godere della meraviglia e della bellezza della vita, tutti protagonisti. Pronti a salpare con questa folle carovana verso la rotta della felicità? Tutti a bordo, si parte!».

Tutti gli eventi del Gran Carnevale Amalfitano sono ad ingresso gratuito.