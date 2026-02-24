A cura della Redazione

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo: un’avventura straordinaria per tutta la famiglia dove la fantasia incontra la realtà.

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, Città della Scienza si trasforma in un regno incantato per il weekend “La Scienza delle Pozioni” (...Ma dove vivono I cartoni?), un appuntamento affascinante, tra ampolle fumanti e formule misteriose, dedicato a piccoli e grandi esploratori pronti a trasformarsi in veri Maghi-Scienziati.

La scienza diventa meraviglia pura! In una cornice magica dove il confine tra realtà e fantasia svanisce, i visitatori saranno guidati da maghi professionisti in un viaggio molto speciale. Sarà possibile assistere a fenomeni che sembrano usciti da un libro di incantesimi, ma che nascondono spiegazioni scientifiche sorprendenti, capaci di lasciare a bocca aperta anche i più scettici.

Tra reazioni spettacolari, pozioni colorate e trasformazioni inaspettate, i bambini (e non solo!) scopriranno che la realtà può essere molto più incredibile di qualsiasi trucco di prestigio. Ogni "incantesimo" svelato si trasformerà in una nuova conoscenza scientifica, nutrendo la curiosità e l'immaginazione.

Per rendere l’esperienza davvero unica, ogni bambino riceverà la propria bacchetta magica e, al termine della visita, il Diploma ufficiale di Mago-Scienziato: un riconoscimento speciale per continuare a sperimentare, osservare e stupirsi anche tornati a casa.

Oltre agli eventi speciali del weekend, i visitatori potranno come sempre esplorare le meraviglie del museo Corporea e della Mostra Insetti & Co., viaggiare attraverso gli spettacoli del Planetario, per un’offerta culturale che unisce apprendimento e divertimento.