Amalfi Summer Fest 2026, il programma completo: Tosca, Shablo e Maurizio Casagrande

A cura della Redazione

Un cartellone di oltre due mesi di spettacoli gratuiti, grandi nomi della musica e del teatro italiano e internazionale e le location più suggestive della Costiera Amalfitana. Si presenta così Amalfi Summer Fest 2026, la rassegna estiva promossa dal Comune di Amalfi, che da luglio a settembre trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Tra concerti, jazz, teatro, musica d'autore, tradizione napoletana e spettacoli dal vivo, il programma attraversa generi e linguaggi diversi, confermando Amalfi tra le principali destinazioni culturali dell'estate italiana.

Tra gli ospiti più attesi figurano Tosca, Shablo, Maurizio Casagrande, Karima, Gegè Telesforo, Enzo Gragnaniello, oltre al cast di Passione Live, con Maldestro, Dario Sansone, Francesco Di Bella, Ebbanesis, Irene Scarpato, Simona Boo e gli ospiti speciali Enzo Gragnaniello e Piero Gallo.

«Amalfi Summer Fest cresce ancora, con artisti di uno spessore qualitativo enorme, capaci di affascinare un pubblico sempre più internazionale», sottolinea il sindaco Daniele Milano. «Attraversiamo generi e atmosfere differenti per coinvolgere tutte le fasce d'età, mantenendo un'offerta culturale di qualità. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito».

Amalfi Summer Fest 2026: il programma

La manifestazione prenderà il via il 13 luglio con la presentazione della riqualificata Piazza Municipio, accompagnata dallo spettacolo musicale "Napoli Eterna", dedicato alla tradizione musicale partenopea e impreziosito dalla voce di Gabriella Di Capua.

Il 15 luglio sarà protagonista l'Arsenale della Repubblica Marinara, che ospiterà il concerto della Sycamore Community Singers, coro statunitense diretto dal maestro Caleb Orr.

Il 23 luglio Piazza Duomo tornerà a ospitare 45 Giri D'Italia, il celebre format dedicato alla musica in vinile con Eddie J Warner, Filippo Di Costanzo e Maurizio Dipino.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca Passione Live, in programma il 31 luglio nel nuovo anfiteatro di Piazza Municipio. Lo spettacolo, ispirato al celebre progetto di John Turturro, propone un viaggio nella canzone napoletana attraverso le interpretazioni di alcuni dei più importanti artisti della scena contemporanea.

Il 2 agosto, nella suggestiva Piazzetta di Lone, spazio al tradizionale Concerto al Tramonto con il Trio Acustico Napoletano.

Il 9 agosto salirà sul palco Maurizio Casagrande con lo spettacolo teatrale "La Prova del Nove", mentre il 15 agosto sarà la volta del That's Napoli Live Show, diretto dal maestro Carlo Morelli, che unirà la tradizione musicale napoletana ai grandi successi internazionali.

Il 21 agosto protagonista sarà Karima con il progetto "Canta Autori", un omaggio ai grandi cantautori italiani e internazionali accompagnata da un quartetto jazz.

Il 26 agosto riflettori puntati sull'Orchestra Internazionale della Campania, che porterà ad Amalfi un concerto sinfonico di grande impatto.

Tosca chiude il Capodanno Bizantino

Uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'intera rassegna è in programma il 2 settembre, quando Tosca sarà protagonista dello spettacolo "Le Feminæ si fanno rispettare", evento conclusivo del Capodanno Bizantino. Un concerto intenso e raffinato dedicato all'universo femminile, accompagnato da un ensemble di musicisti di assoluto livello.

Settembre tra jazz e contaminazioni musicali

Il cartellone proseguirà l'8 settembre con Shablo e il suo Street Jazz Tour, progetto che fonde urban music, elettronica e jazz con la partecipazione di Tormento, Joshua e Mimì.

Gran finale l'11 settembre con Gegè Telesforo e Jazz Radio, spettacolo che trasforma il concerto in un vero studio radiofonico dal vivo, accompagnato da una band composta da alcuni dei migliori musicisti della scena jazz italiana.

Non solo musica

L'edizione 2026 di Amalfi Summer Fest comprenderà anche la rassegna letteraria Amalfi d'Autore, eventi dedicati ai bambini, concerti al tramonto e iniziative culturali distribuite fino all'autunno.

«Piazza Municipio diventa un nuovo teatro urbano capace di ospitare grandi eventi», evidenzia l'assessore alla Cultura Enza Cobalto. «L'obiettivo è offrire una proposta artistica sempre più ampia, valorizzando i luoghi simbolo di Amalfi e rendendo la città protagonista dell'estate culturale in Costiera».

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Aggiornamenti sul programma e informazioni logistiche saranno pubblicati sui canali ufficiali del Comune di Amalfi e del portale turistico Visit Amalfi.

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