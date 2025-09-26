Un primo piatto campano, nato sulla Costiera Sorrentina, che unisce semplicità e sapore.
Ingredienti (per 4 persone)
- 350 g di spaghetti
- 4 zucchine medie
- 80 g di Provolone del Monaco (o un formaggio stagionato simile)
- 1 spicchio d’aglio
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Basilico fresco
- Sale e pepe q.b.
Preparazione
- Taglia e friggi le zucchine
- Lava le zucchine e tagliale a rondelle sottili.
- Friggile in abbondante olio evo finché non diventano dorate.
- Scolale su carta assorbente e tienile da parte.
- Cuoci la pasta
- Porta a bollore l’acqua, sala e cuoci gli spaghetti al dente.
- Conserva un po’ di acqua di cottura.
- Prepara il condimento
- In una padella grande, scalda un filo d’olio con lo spicchio d’aglio.
- Aggiungi le zucchine fritte e qualche foglia di basilico.
- Unisci gli spaghetti scolati e manteca con acqua di cottura.
- Manteca con il formaggio
- Spegni il fuoco e aggiungi il Provolone del Monaco grattugiato.
- Mescola energicamente fino a ottenere una cremina avvolgente.
- Servi
- Completa con pepe nero macinato fresco e un’altra fogliolina di basilico.
Il segreto? Le zucchine devono riposare qualche ora dopo la frittura: così rilasciano un sapore più intenso e autentico.