Un primo piatto campano, nato sulla Costiera Sorrentina, che unisce semplicità e sapore.

Ingredienti (per 4 persone)

  • 350 g di spaghetti
  • 4 zucchine medie
  • 80 g di Provolone del Monaco (o un formaggio stagionato simile)
  • 1 spicchio d’aglio
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • Basilico fresco
  • Sale e pepe q.b.

Preparazione

  1. Taglia e friggi le zucchine
    • Lava le zucchine e tagliale a rondelle sottili.
    • Friggile in abbondante olio evo finché non diventano dorate.
    • Scolale su carta assorbente e tienile da parte.
  2. Cuoci la pasta
    • Porta a bollore l’acqua, sala e cuoci gli spaghetti al dente.
    • Conserva un po’ di acqua di cottura.
  3. Prepara il condimento
    • In una padella grande, scalda un filo d’olio con lo spicchio d’aglio.
    • Aggiungi le zucchine fritte e qualche foglia di basilico.
    • Unisci gli spaghetti scolati e manteca con acqua di cottura.
  4. Manteca con il formaggio
    • Spegni il fuoco e aggiungi il Provolone del Monaco grattugiato.
    • Mescola energicamente fino a ottenere una cremina avvolgente.
  5. Servi
    • Completa con pepe nero macinato fresco e un’altra fogliolina di basilico.

Il segreto? Le zucchine devono riposare qualche ora dopo la frittura: così rilasciano un sapore più intenso e autentico.