Ingredienti (per 4 persone):
- 400 g di spaghetti
- 150 g di guanciale
- 4 tuorli d’uovo (oppure 3 tuorli + 1 uovo intero, se preferisci più cremosità)
- 80 g di pecorino romano grattugiato
- Sale e pepe nero q.b.
Preparazione:
- Taglia il guanciale a listarelle e fallo rosolare in una padella antiaderente a fuoco medio, senza aggiungere olio: dovrà diventare croccante e rilasciare il suo grasso. Poi spegni il fuoco e tienilo da parte.
- Cuoci gli spaghetti in abbondante acqua salata.
- Prepara la crema: in una ciotola sbatti i tuorli con il pecorino e una generosa macinata di pepe nero fino a ottenere un composto denso e cremoso.
- Scola la pasta al dente, tenendo da parte un mestolo d’acqua di cottura. Versa gli spaghetti nella padella con il guanciale e mescola bene a fuoco spento.
- Aggiungi la crema d’uovo, un po’ alla volta, mescolando rapidamente per evitare che le uova si rapprendano. Se serve, unisci un po’ d’acqua di cottura per rendere il tutto più cremoso.
- Servi subito, completando con altro pecorino e pepe nero macinato al momento.