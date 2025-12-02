INGREDIENTI (per 2 persone)
- 180–200 g di pasta (penne, fusilli o quello che preferisci)
- 2 zucchine medie
- 80 g di speck a listarelle
- 1 spicchio d’aglio
- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- 40 g di parmigiano grattugiato
- Sale e pepe q.b.
- (Facoltativo) un po' di panna o latte per rendere la crema più morbida
PREPARAZIONE:
- Prepara le zucchine:
Lava le zucchine, tagliale a rondelle e falle soffriggere in padella con olio e aglio. Regola di sale e pepe. Cuoci finché non diventano morbide.
- Frulla la crema:
Rimuovi l’aglio e frulla le zucchine con un po' di acqua della pasta (o un goccio di latte/panna). Aggiungi il parmigiano e rendi la crema liscia e vellutata.
- Cuoci la pasta:
Porta a ebollizione abbondante acqua salata e cuoci la pasta al dente.
- Rosola lo speck:
In una padella calda, senza olio, fai saltare lo speck fino a renderlo croccante.
- Manteca:
Scola la pasta e uniscila alla crema di zucchine. Aggiungi lo speck croccante e mescola bene.
- Servi:
Completa con una spolverata di parmigiano e un filo d’olio.