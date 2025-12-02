A cura della Redazione

INGREDIENTI (per 2 persone)

  • 180–200 g di pasta (penne, fusilli o quello che preferisci)
  • 2 zucchine medie
  • 80 g di speck a listarelle
  • 1 spicchio d’aglio
  • 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
  • 40 g di parmigiano grattugiato
  • Sale e pepe q.b.
  • (Facoltativo) un po' di panna o latte per rendere la crema più morbida
 

PREPARAZIONE:

  1. Prepara le zucchine:
    Lava le zucchine, tagliale a rondelle e falle soffriggere in padella con olio e aglio. Regola di sale e pepe. Cuoci finché non diventano morbide.
  2. Frulla la crema:
    Rimuovi l’aglio e frulla le zucchine con un po' di acqua della pasta (o un goccio di latte/panna). Aggiungi il parmigiano e rendi la crema liscia e vellutata.
  3. Cuoci la pasta:
    Porta a ebollizione abbondante acqua salata e cuoci la pasta al dente.
  4. Rosola lo speck:
    In una padella calda, senza olio, fai saltare lo speck fino a renderlo croccante.
  5. Manteca:
    Scola la pasta e uniscila alla crema di zucchine. Aggiungi lo speck croccante e mescola bene.
  6. Servi:
    Completa con una spolverata di parmigiano e un filo d’olio.

 