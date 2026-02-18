A cura della Redazione

1. Uova strapazzate al formaggio

Ingredienti: uova, parmigiano, burro, sale.

Preparazione: sciogli una noce di burro in padella, aggiungi le uova sbattute con parmigiano e sale, mescola continuamente per 3-4 minuti finché diventano cremose.

2. Tonno e pomodorini in padella

Ingredienti: tonno in scatola, pomodorini, olio, aglio, prezzemolo.

Preparazione: fai rosolare l’aglio in padella con olio, aggiungi i pomodorini tagliati e cuoci 5 minuti. Unisci il tonno sgocciolato, mescola per 2 minuti e completa con prezzemolo.

3. Prosciutto e mozzarella alla piastra

Ingredienti: mozzarella, prosciutto cotto, pane (facoltativo).

Preparazione: scalda una padella antiaderente, aggiungi le fette di mozzarella e copri con il prosciutto. Cuoci pochi minuti finché il formaggio si scioglie. Servi caldo, anche su pane tostato.