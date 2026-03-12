A cura della Redazione

INGREDIENTI (per 2 persone):

  • 4 uova
  • 300 g di passata di pomodoro
  • 1 spicchio d’aglio
  • 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
  • qualche foglia di basilico
  • sale q.b.
  • pepe o peperoncino (facoltativo)
  • pane casereccio per accompagnare

PREPARAZIONE:

  1. In una padella fai soffriggere l’aglio nell’olio per un minuto.
  2. Aggiungi la passata di pomodoro, un pizzico di sale e qualche foglia di basilico.
  3. Lascia cuocere la salsa per circa 8-10 minuti finché diventa più densa.
  4. Con un cucchiaio crea quattro piccoli spazi nel sugo e rompi dentro le uova.
  5. Copri con un coperchio e lascia cuocere 3-5 minuti, finché l’albume si rapprende ma il tuorlo resta morbido.
  6. Aggiungi pepe o peperoncino se ti piace.

COME SI MANGIA

Servile caldissime direttamente nella padella con pane casereccio per fare la classica “scarpetta” nel sugo.

Tempo totale: circa 15 minuti.

Curiosità: il nome “in purgatorio” nasce dal contrasto tra il rosso del pomodoro (le fiamme) e il bianco delle uova (le anime).

 