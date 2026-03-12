INGREDIENTI (per 2 persone):
- 4 uova
- 300 g di passata di pomodoro
- 1 spicchio d’aglio
- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- qualche foglia di basilico
- sale q.b.
- pepe o peperoncino (facoltativo)
- pane casereccio per accompagnare
PREPARAZIONE:
- In una padella fai soffriggere l’aglio nell’olio per un minuto.
- Aggiungi la passata di pomodoro, un pizzico di sale e qualche foglia di basilico.
- Lascia cuocere la salsa per circa 8-10 minuti finché diventa più densa.
- Con un cucchiaio crea quattro piccoli spazi nel sugo e rompi dentro le uova.
- Copri con un coperchio e lascia cuocere 3-5 minuti, finché l’albume si rapprende ma il tuorlo resta morbido.
- Aggiungi pepe o peperoncino se ti piace.
COME SI MANGIA
Servile caldissime direttamente nella padella con pane casereccio per fare la classica “scarpetta” nel sugo.
Tempo totale: circa 15 minuti.
Curiosità: il nome “in purgatorio” nasce dal contrasto tra il rosso del pomodoro (le fiamme) e il bianco delle uova (le anime).