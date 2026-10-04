Ballando con le Stelle, Simona Ventura provoca Barbara d'Urso: «Sei gelosetta?». La replica è tagliente

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è appena cominciata e già non mancano le prime scintille. A catalizzare l’attenzione nella puntata d’esordio sono state Barbara d’Urso e Simona Ventura, protagoniste di un botta e risposta diventato rapidamente uno dei momenti più commentati sui social.

Tutto è nato dopo l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, impegnati in un tango argentino. Barbara d’Urso, chiamata a giudicare la performance, ha spiegato di avere percepito poco affiatamento e poca passione tra i due.

Simona Ventura punge Barbara d’Urso

A quel punto è intervenuta Simona Ventura, ricordando indirettamente che Pasquale La Rocca era stato il ballerino della d’Urso nella precedente edizione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Tu dici che non ti è arrivata la passione, ma a noi sì. Ma non è che invece hai detto questo perché sei un po’ gelosetta?». Una provocazione alla quale Barbara d’Urso ha risposto immediatamente, mostrando di non avere particolarmente gradito l’osservazione: «Guarda, poiché non sono venuta qui a fare le battutine e le cosine e a parlare dei retroscena, non capisco proprio di cosa dovrei essere gelosa. Io sono qui a giudicare quello che vedo».

Durante il confronto Pasquale La Rocca e Ornella Muti sono rimasti in silenzio, così come Milly Carlucci, che ha lasciato alle due conduttrici lo spazio per chiarirsi.

Ventura: «Io forse sarei stata gelosa»

Simona Ventura ha quindi spiegato il senso della sua battuta, sottolineando come tra un concorrente e il proprio maestro di ballo possa crearsi un rapporto molto forte: «L’ho detto perché lui l’anno scorso ha ballato con te. Io lo so perché l’ho fatto anche io, con i ballerini si instaura un rapporto quasi simbiotico. Magari se anche io avessi visto Samuel Peron, che vabbè, non c’è più, forse mi sarebbe rimasto qualcosa dentro. Io sarei gelosa, non lo so».

Barbara d’Urso: «Pasquale non c’entra nulla»

Barbara d’Urso, però, non ha cambiato posizione e ha ribadito che il suo giudizio riguardava esclusivamente l’esibizione di Ornella Muti e non il fatto che l’attrice avesse ballato con Pasquale La Rocca: «No, io non sono gelosa e continuo a non capire di cosa dovrei esserlo. Anzi, sono felice. Diciamo che questa era una cosa un po’ voluta da quella parte. Io esprimo il mio pensiero. Così come un’altra grande attrice come Monica Guerritore mi ha dato tanto per la sua interpretazione, questa volta Ornella mi è arrivata di meno. Ma non dico questo perché balla con Pasquale. Se avesse ballato con un altro e mi avesse dato la stessa sensazione, avrei detto la stessa cosa. Punto, poi ognuno può interpretare quello che vuole».